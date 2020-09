Début de semaine dans le vert Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4930 PTS/ 5065 PTS

Le repli de Wall-Street a pesé sur la tendance vendredi en Europe, à l'image du CAC40 qui a terminé en baisse de 0.89% à 4965 points, malgré un rapport mensuel sur l'emploi américain de bonne facture.

Le taux de chômage retombe à 8.4% (10.2% précédemment), avec 1371K créations d'emplois et un salaire horaire en hausse de 0.4%.



Les valeurs financières (Société Générale +5.6%, BNP Paribas +3%) sont restées bien orientées, bénéficiant de la remontée des taux et de la fusion qui se profile entre Bankia et CaixaBank. Les indices américains ont décroché dans les premières heures de cotation, avec un Nasdaq100 à -5.3% et un S&P500 à -3%. Ces derniers ont toutefois nettement réduit leurs pertes en fin de journée, profitant de quelques achats à bon compte, avant un week-end de trois jours pour le "Labor Day". Le Dow Jones a clôturé en repli de 0.56% à 28133 points, le S&P500 a finalement perdu 0.81% à 3426 points et le Nasdaq100 1.27%. Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi reprendre des couleurs, comme le suggère le contrat Future en hausse de 0.7%. Graphiquement, le marché parisien demeure en phase de consolidation horizontale. On attendra la sortie des 4930/5065 points pour agir, le seuil des 5000 points faisant office de pivot en intraday.

