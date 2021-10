Début de semaine dans le vert 11/10/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 11/10/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6545 PTS/ 6615 PTS

Malgré la bonne orientation des pétrolières et des équipementiers automobiles, la bourse de Paris a terminé à son plus bas du jour vendredi, en baisse de 0.61% à 6559 points, alourdi par les technologiques, le luxe, et un rapport mensuel sur l'emploi américain mitigé.

Le taux de chômage recule à 4.8% (5.2% précédemment) mais les créations d'emplois ont déçu, ressortant à 194K (contre 490K attendu et 366K le mois dernier). Quant au salaire horaire, il progresse de 0.6% (0.4% précédemment).



Du côté des valeurs, Renault a signé la meilleure performance (+2.33%), suivie par Saint Gobain (+1.75%), Unibail (+1.63%) et Total (+1.53%). A l'opposé, Veolia cède 2.32%, STM 2.29% et Dassault Systemes 2%.



Malgré la détente du marché obligataire après les données sur l'emploi, les indices américains ont quant à eux clôturé en très légère baisse, le Dow Jones s'est effrité de 0.03% à 34746 points, le S&P500 a cédé 0.19% à 4391 points et le Nasdaq100 0.51%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait débuter la semaine sur un gain de 0.2%.

Graphiquement, pas de changement, on continuera de suivre de près la sortie des 6545/6615 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 ARCELORMITTAL 26.235 4.42% RENAULT 32.51 3.39% TOTALENERGIES SE 44.22 2.01% VEOLIA ENVIRONNEMENT 26.44 1.46% KERING 634.4 1.18% BOUYGUES 34.87 -1.47% ALSTOM 30.75 -1.63% MICHELIN (CGDE) 130.95 -1.91% ESSILORLUXOTTICA 159.96 -2.26% CARREFOUR 15.565 -2.90% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 janv.