Début de semaine dans le vert

Objectif de cours : 6390 PTS

La bourse de Paris a brusquement accéléré à la hausse vendredi à l'heure du déjeuner, engrangeant ainsi plus de 4% de gain suite aux propos de Vladimir Poutine, évoquant un rapprochement des points du vue entre la Russie et l'Ukraine. Dans le même temps, le président russe indiquait vouloir faciliter l'envoi de combattants volontaires aux côtés de l'armée russe.

Le CAC40 a très rapidement réduit ses gains et clôturé en hausse de 0.85% à 6260 points.



Sur le front des valeurs, Airbus a gagné 3.8%, ArcelorMittal 3.5%, Essilor 2.9% et Safran 2.8%, tandis que Renault a perdu 1.8% et Pernod Ricard 0.6%.



Outre-Atlantique, les indices américains ont quant à eux clôturé dans le rouge, dans un contexte d'incertitudes persistantes et à l'approche de la décision de la Fed sur les taux mercredi. Le Dow Jones a perdu 0.69% à 32944 points, le S&P500 a cédé 1.3% à 4204 points et le Nasdaq100 2.13%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 1%.

Techniquement, l'indécision perdure. On attendra la sortie des 6120/6390 points pour agir. Une sortie par le haut ouvrirait la voie aux 6460/6540 points.

