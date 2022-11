Début de semaine dans le vert après Wall Street 31/10/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 31/10/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Malgré des vents contraires, avec la hausse des rendements obligataires, les mauvais résultats des géants de la Tech US et des statistiques en demi-teinte, la bourse de Paris s'est offert une nouvelle séance de progression vendredi dernier, terminant en hausse de 0.46% à 6273 points.

L'indice parisien a ainsi engrangé 3.94% la semaine dernière, à la faveur des bons résultats de ses composantes et des espoirs d'un ralentissement du rythme de remontée des taux, notamment aux Etats-Unis.



Sur le front des valeurs, Airbus s'est adjugée 3.66% vendredi, Sanofi 3.25%, Danone 2.9%, Safran 2.38% et Alstom 1.87% tandis qu'ArcelorMittal a perdu 2.76%, STM 2.22%, Vivendi 2.07% et Hermès 1.79%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en forte hausse, après un indice Core PCE en hausse de 5.1% (consensus 5.2%), soutenus également par les résultats d'Apple (+7.56%). Le Dow Jones a clôturé en hausse de 2.59% à 32861 points, le S&P500 a gagné 2.46% à 3901 points et le Nasdaq100 3.17%.



Aujourd'hui, le CAC40 est attendu en légère hausse 0.2% à l'ouverture, alourdi par des indices PMI sous les attentes en Chine (49.2 pour le manufacturier et 48.7 pour les services). L'indice CPI en zone euro sera publié à 11h. En données horaires, l'indice CAC40 demeure en phase de reprise technique et conserve un biais haussier au-dessus des 6183 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 50 heures. A court terme, l'indice devra s'extraire de la zone des 6183/6282 points. Une sortie par le haut ouvrirait la voie aux 3600 points voire 6360 points par extension.

