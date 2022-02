Début de semaine du bon pied 31/01/2022 | 08:00 Laurent Polsinelli 31/01/2022 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 7053 PTS

Sur fond de craintes de resserrements monétaires et de tensions géopolitiques, l'indice CAC40 a terminé en baisse de 0.82% à 6965 points vendredi, après avoir perdu jusqu'à 2.5% en début de journée.

LVMH a signé la plus forte hausse (+3.23%), suivie par Orange (+1.41%) et Publicis, (+1.01%) alors qu'Alstom a décroché de 8.2%, ArcelorMittal a perdu 5.4% et Safran (3.78%). Profitant de quelques achats à bon compte, les indices américains ont repris de la hauteur, effaçant leurs pertes du début de semaine. Le Dow Jones a terminé en hausse de 1.65% à 34725 points, engrangeant ainsi 1.34% sur les cinq derniers jours. Le S&P500 a gagné 2.43% à 4431 points et le Nasdaq100 3.22%, lui permettant d'enregistrer une performance hebdomadaire de +0.11%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi poursuivre son mouvement de reprise, avec un gain initial de 1.1%. Les opérateurs prendront notamment connaissance du PIB en zone euro, attendu en hausse de 0.4% à 11h.



Techniquement, l'indice parisien poursuit ses oscillations au sein du range 6857/7053 points. On attendra donc la sortie de cette zone d'indécision pour agir. Une sortie par le haut libèrerait un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 7120 points dans un premier temps.

