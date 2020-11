Début de semaine en fanfare 16/11/2020 | 11:55 Laurent Polsinelli 16/11/2020 | 11:55 Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5320 PTS/ 5465 PTS

Portés par les bonnes statistiques asiatiques et les espoirs grandissants d'un vaccin contre la Covid-19, les places européennes ont débuté la semaine sur une positive. L'indice CAC40 s'adjuge désormais 1.15% à 5442 points à la faveur de la bonne orientation des valeurs financières et des cycliques.

Unibail s'envole de 12.9%, suivie par Renault (+4.8%), Safran (+4%) et Airbus (+3.6%).



Outre-Atlantique, les contrats futures américains progressent de 0.7%.



Du côté des statistiques, le PIB japonais a rebondi de 5%, la production industrielle chinoise progresse de 6.9% (3.9% au Japon), le taux de chômage retombe à 5.3% et les ventes au détail grimpent de 4.3% (5.1% attendu et 3.3% précédemment).

Aux Etats-Unis, les opérateurs prendront connaissance à 14h30 de l'indice Empire State manufacturier. En donnés horaires, pas de changement, on attendra la sortie des 5320/5465 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.

