Bien orientée vendredi, dans le sillage des rendements obligataires et du repli de l'inflation constaté en zone euro (4.3% contre 5.2% en août), la bourse de Paris a finalement rendu une bonne partie de ses gains en fin de journée. Après un plus haut à 7204 points, le CAC40 a clôturé sur un gain de 0.26% à 7135 points, avec la retombée de Wall Street.



Du côté des valeurs, Unibail a engrangé 3.8%, Téléperformance 3.47%, Legrand 2.11%, Dassault Systèmes 1.91% et Danone 1.57% alors que Total a cédé 2.06%, Safran 0.81%, Axa 0.6% et Alstom 0.44%.



Les indices américains ont quant à eux clôturé en ordre dispersé, avec le risque de shutdown aux Etats-Unis.

L'indice PCE était ressorti à 3.5% mais l'indice Core PCE retombe à 3.9% (contre 4.3% le mois dernier).

Le Nasdaq100 a grappillé 0.08% alors que le S&P500 a perdu 0.27% à 4288 points et le Dow Jones 0.47% à 33507 points.



Le CAC40 devrait ouvrir sans réelle tendance ce matin, malgré l'accord conclu ce week-end au Congrès américain sur le budget.

La séance sera ponctuée par les indices PMI manufacturiers en zone euro, le taux de chômage, avant l'indice PMI manufacturier, l'ISM manufacturier aux Etats-Unis et les dépenses de construction.



Graphiquement, le rebond apparaît pour le moment fébrile, après la cible des 7200 points atteinte. L'indice pourrait combler son gap de vendredi (7117 points). Ce niveau fera office de pivot pour la séance.