Profitant de la clôture positive de Wall Street vendredi et de l'annonce par Pékin d'une réduction de moitié de la taxe sur les transactions boursières, le CAC40 a brièvement dépassé les 7300 points à l'ouverture. Ce dernier a toutefois réduit son avance et progresse désormais de 0.57% à 7270 points.

Le S&P500 grappille quant à lui 0.1% en préouverture.



Aucune statistique n'est au programme aujourd'hui mais des données importantes sont attendues à partir de mercredi (PIB US, CPI en zone euro, indice Core PCE, PMI manufacturiers et rapport mensuel sur l'emploi américain...).



Sur le front des valeurs, Téléperformance progresse de 2.7%, Renault de 1.6% et BNP Paribas gagne 1.3%. Seule Engie évolue dans le rouge (-0.3%).



Graphiquement, pas de changement. Le range reste d'actualité (7197/7302 points). On attendra la sortie de cette zone pour agir.