Début de semaine hésitant

Digérant un rapport mensuel sur l'emploi meilleur que prévu qui laisse craindre un nouveau tour de vis marqué par la Fed en décembre, la bourse de Paris a terminé en repli de 0.17% à 6742 points vendredi dernier.

Le rapport mensuel sur l'emploi a fait état d'un taux de chômage inchangé à 3.7%, avec 263K créations de postes (consensus 200K contre 284K le mois dernier) et un salaire horaire en hausse de 0.6%.



Du côté des valeurs, Téléperformance s'est adjugée 3.3%, Saint Gobain 1.56%, Essilor 1.43% et Veolia 1.13% tandis que Worldline a perdu 2.31%, Stellantis 2.05% et Sanofi 1.92%.



Les indices américains ont dans un premier temps décroché après les chiffres du chômage, dans le sillage de la hausse des rendements obligataires, avant d'inverser la tendance pour finalement clôturer en ordre dispersé. Le Dow Jones a gagné 0.1% à 34429 points, le S&P500 a cédé 0.12% à 4071 points et le Nasdaq100 0.4%.

Le CAC40 devrait ainsi ouvrir sur une note hésitante aujourd'hui, partagé entre la dégradation de l'activité des services en Chine (indice PMI Caixin à 46.7) et la perspective d'une réouverture progressive de l'économie chinoise.

Les opérateurs prendront connaissance des indices PMI services en zone euro, au Royaume Uni ainsi qu'aux Etats-Unis.

Graphiquement, la consolidation horizontale se poursuit. On continuera de surveillera la sortie des 6688/6792 points pour agir.