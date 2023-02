Début de semaine hésitant à Paris 13/02/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 13/02/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 7070 PTS/ 7148 PTS

Affectée par les incertitudes autour des prochaines relèvements monétaires et les craintes au sujet de la croissance mondiale, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.82% à 7129 points vendredi dernier.

Peu de valeurs ont gagné du terrain, Total s'est adjugée 2.59%, Thalès 2.52%, Orange 1.34% et Enge 0.96% tandis que Worldline a décroché de 5.03%. Unibail a perdu 3.61%, Kering 3.4%, STM 2.63% et Michelin 2.59%. Les indices américains ont quant à eux clôturé en ordre dispersé, en attendant les nouvelles données sur l'inflation américaine mardi, les opérateurs restant préoccupés par les récents propos des membres de la Fed militant en faveur de nouveaux resserrements monétaires.

Dans le sillage de la hausse des rendements obligataires, le Nasdaq100 a perdu 0.62% alors que le S&P500 a redressé la barre et terminé en hausse de 0.22% à 4090 points. Le Dow Jones s'est pour sa part adjugé 0.5% à 33986 points.



Avec le repli des places asiatiques ce matin, l'indice CAC40 devrait néanmoins ouvrir en légère baisse de 0.1% et aucune statistique majeure ne sera publiée dans la journée. Il faudra attendre demain pour le PIB en zone euro et l'indice CPI aux Etats-Unis (consens +0.5% contre -0.1% le mois dernier). Graphiquement, le CAC40 demeure en phase de consolidation. On maintiendra pour le moment un biais baissier sous les 7180 points mais seul l'enfoncement des 7078 points militerait pour une poursuite des dégagements en direction des 7050/7011 points.

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès L'ORÉAL 389.65 3.74% VINCI 108.18 2.95% THALES 125 2.46% SCHNEIDER ELECTRIC SE 153.46 2.29% HERMÈS INTERNATIONAL 1711.5 2.18% BNP PARIBAS 63.32 -0.42% ENGIE 13.13 -0.58% SANOFI 87.65 -1.18% WORLDLINE 39.75 -1.22% CARREFOUR 16.095 -1.23% Heatmap : Composition de l'ETF Lyxor Variations secteurs Actions / Super Sect. Actions / Sous Sect. Variations actions 1 j 5 j 1 s 1 m 3 m 6 m 1 a 3 a 5 a 10 a 1 janv.