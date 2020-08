Début de semaine positif Envoyer par e-mail :

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4850 PTS/ 4955 PTS

Les places européennes ont terminé dans le rouge vendredi dernier, après le fléchissement des PMI, moins bons que prévu, suscitant des doutes sur le rythme de la reprise économique. L’indice parisien a toutefois limité la casse en ne cédant que 0.3% à 4896 points. Au chapitre des valeurs, Accor (+4.18%) s’est adjugé la plus forte hausse du CAC40, profitant des rumeurs d’un rapprochement avec son rival britannique InterContinental Hotels Group. A contrario, les banques ont pesé sur la tendance, à l’image des variations de Crédit Agricole (-1.54%), de BNP Paribas (-1.65%) et de Société Général (-1.98%). Ce jour, les opérateurs n’aura pas grand-chose à se mettre sous la dent aujourd'hui, hormis l'indice d'activité de la Fed de Chicago qui sera publié à 14h30. Vers 8h00, les contrats à terme sur l'indice CAC 40 avance de 28 points à 4924 points, annonçant une ouverture en hausse de 0.6%. Graphiquement, en données horaires, les acheteurs ont défendu le support des 4850 points, permettant de relancer les cours jusqu’aux 4900 points. La tendance horaire reste fragile, à l’image de l’orientation baissière des moyennes mobiles à 20 et 50 périodes. Les niveaux situés à 4935 et 4955 points constitueront les prochains obstacles au ralliement des 5000 points.

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.