Début de semaine positif à Paris

Après trois séances consécutives de fortes hausses, le CAC40 a subi quelques prises de bénéfices vendredi dernier, rattrapé par les incertitudes sur la situation financières du géant chinois Evergrande, lequel a raté le paiement du coupon de son obligation en dollars. La bonne orientation de Wall Street a néanmoins permis de limiter la casse et l'indice parisien a finalement clôturé en baisse de 0.95% à 6638 points.



Sur le front des valeurs, Renault a signé la plus forte hausse (+2.37%) suivie par Carrefour (+1.17%) et Société Générale (+1.11%). Kering a cédé 2.98%, Essilo 2.45% et Eurofins 2.36%.



Outre-Altantique, les indices américains ont fait preuve de résilience et ont terminé en légère hausse. Le Dow Jones a gagné 0.1% à 34798 points, le S&P500 s'est adjugé 0.15% à 4455 points et le Nasdaq100 0.09%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait reprendre des couleurs comme le suggèrent les contrats Futures en hausse de 0.5%.

En données horaires, l'indice parisien consolide horizontalement après une brève incursion au-delà des 6700 points. La dynamique est positive en données horaires au-dessus des 6625 points et seul un retour sous ce niveau militerait pour des dégagements plus marqués en direction des 6595/6561 points.

