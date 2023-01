Début de semaine positif à Paris 16/01/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 16/01/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6964 PTS/ 7061 PTS

Portée une nouvelle fois par les valeurs du luxe et l'indice du Michigan nettement au-dessus des attentes (64.6 contre 59.7 le mois dernier), la bourse de Paris s'est hissé au-dessus des 7000 points vendredi, clôturant en hausse de 0.69% à 7023 points.



Du côté des valeurs, Hermès s'est adjugée 2.2%, Essilor 1.99%, ArcelorMittal 1.95%, Dassault Systèmes 1.86%, L'Oréal 1.84%, Kering 1.73% tandis que Stellantis a perdu 3.81%, Bouygues 3.01% et Renault 1.45%.



Après un début de séance baissier dans le sillage des premières publications des banques américaines, Wall Street a rapidement repris une pente ascendante. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.33% à 34302 points, le S&P500 a gagné 0.4% à 3999 points et le Nasdaq100 0.71%.

Le secteur bancaire était bien orienté à la clôture même si les banques ont annoncé davantage de provisions pour parer à une éventuelle récession et délivré des messages d'inquiétudes pour l'économie. Citigroup s'est adjugée 1.69%, JPMorgan 2.52% et Wells Fargo 3.25%. L'indice parisien devrait ainsi ouvrir en hausse de 0.3% aujourd'hui tandis que New York restera fermé pour le Martin Luther King Day.

En données horaires, la dynamique reste haussière au-dessus des 6964 points. L'indice pourrait tester aujourd'hui la zone des 7061 points, dernier rempart avant les 7100 points.

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.