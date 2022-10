Début de semaine positif à Paris avant les PMI 24/10/2022 | 08:02 Laurent Polsinelli 24/10/2022 | 08:02 Envoyer par e-mail :

A l'issue d'une séance volatile vendredi, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.85% à 6035 points, toujours pénalisée par la hausse des rendements obligataires mais aussi par quelques mauvais résultats d'entreprises.

La bonne orientation de Wall Street a toutefois permis au CAC40 de réduire ses pertes en fin de séance, après un plus bas à 5952 points vers 14H



Du côté des valeurs, L'Oréal a signé la plus forte baisse (-5.8%), suivie par Essilor (-3.46%), Kering (-3.3%) et Pernod Ricard (-3.12%) tandis qu'ArcelorMittal s'est adjugée 2.35%, Veolia 1.65% et Sanofi 0.94%.



Les indices américains ont quant à eux clôturé en nette hausse, à la suite d'informations évoquant que la Fed allait discuter d'un ralentissement de la hausse de son principal taux directeur en décembre. Le Dow Jones a gagné 2.47% à 31082 points, le S&P500 a engrangé 2.37% à 3752 points et le Nasdaq100 2.39%.



Le CAC40 devrait ainsi reprendre quelques couleurs ce matin, en attendant les indices Flash PMI en zone euro et aux Etats-Unis.

En Chine, les statistiques étaient mitigées. Le PIB progresse de 3.9%, la production industrielle de 6.3% mais les ventes au détail de seulement 2.5% (5.4% précédemment) et le chômage remonte à 5.5% (5.3% le mois dernier).



En données horaires, la consolidation horizontale se poursuit. Le débordement des 6056 points serait de bon augure pour un retour vers les 6100 points, voire 6143 points par extension. A plus longue échéance, seule la sortie des 5952/6143 points permettra de renouer avec une dynamique affirmée.







