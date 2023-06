En l'absence d'actualité majeure et dans l'attente des décisions des banques centrales à partir de demain, la bourse de Paris a terminé en légère baisse de 0.12% à 7213 points vendredi, les opérateurs ayant une nouvelle fois limité les initiatives.



Sur le front des valeurs, Téléperformance a engrangé 3.64%, Société Générale 1.97%, Unibail 1.85%, Airbus 1.49% tandis qu'Eurofins a cédé 2.64%, Dassault Systèmes 2.51%, Vivendi 2.35% et Axa 2%.



Contrairement à l'Europe, les indices américains ont une nouvelle fois clôturé dans le vert, sur fond d'anticipation d'un statu quo de la Fed à l'issue de la réunion du 14 juin. Le Dow Jones a 0.13% à 33876 points, le S&P500 s'est adjugé 0.11% à 4298 points et le Nasdaq100 0.3%.

Aucune statistique ne sera encore dévoilée aujourd'hui, il faudra attendre demain pour prendre connaissance de l'indice Zew en Allemagne puis de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis.



Dans cette attente, le CAC40 devrait débuter la semaine sur un gain de 0.3%.

En données horaires, l'indécision perdure, l'indice oscillant depuis plusieurs séances au sein du range 7171/7340 points. On attendra la sortie de cette zone pour agir dans un sens comme dans l'autre.