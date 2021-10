Début de semaine sans conviction 04/10/2021 | 11:38 Laurent Polsinelli 04/10/2021 | 11:38 Envoyer par e-mail :

Dans le sillage de l'Asie, des incertitudes persistantes sur Evergrande et des pressions inflationnistes, le CAC40 peine à trouver une réelle orientation aujourd'hui. Ce dernier a toutefois nettement réduit ses pertes initiales et cède désormais 0.12% à 6509 points (contre un plus bas à 6452 points).



Du côté des statistiques, seules les commandes industrielles seront publiées à 16h. Le consensus table sur 1.1%.



D'un point de vue technique, le CAC40 demeure en phase de reprise de son test de la zone des 6400 points. Au-dessus des 6520 points (moyenne mobile à 20 heures), le rebond pourrait se poursuivre en direction des 6565 points voire 6600 points par extension.





