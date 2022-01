Début de semaine volatil 10/01/2022 | 11:12 Laurent Polsinelli 10/01/2022 | 11:12 Envoyer par e-mail :

Dans l'attente des données sur l'inflation américaine et des premières publications trimestrielles des bancaires, le CAC40 a débuté la semaine de manière volatile, avec 85 points d'amplitude en 2 heures.

L'indice parisien s'effrite actuellement de 0.18% à 7206 points tandis que le S&P500 est stable en préouverture.



Du côté des statistiques, seuls les stocks des grossistes seront dévoilés à 16h.



Graphiquement, on maintiendra pour le moment un biais baissier en données horaires sous la zone des 7250 points, avec les 7137 points comme premier objectif baissier.

