Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4920 PTS/ 5020 PTS

A l’inverse de mardi dernier, le CAC40 a fini en nette hausse hier (+0.79%) à 4977 points, grâce à une fin de parcours tirée par les records des indices américains. BNP Paribas et Orange représentent les gagnants de la séance avec des gains respectifs de 2.6% et 2%. A l’occasion de cette nouvelle journée, les opérateurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage américain à 14h30 et des indicateurs avancés du Conference Board à 16h00. En attendant, les futures indiquent une ouverture parisienne en forte baisse (-1,1%), après les conclusions de la FED peu rassurantes sur la situation économique et sanitaire. Graphiquement, en données horaires, la borne basse des 4920 points devrait être testée en ce début de session. Une rupture du niveau en clôture dégraderait la configuration et ouvrirait la voie pour viser la cible inférieure située à 4880 points puis, par extension, 4840 points. En cas de relance, le gap laissé ouvert avec comme borne basse la ligne des 5020 points constitue toujours la résistance à court terme.

