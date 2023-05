Les incertitudes au sujet du plafond de la dette américaine et les indices Flash PMI mitigés en zone euro pèsent sur la tendance ce matin en Europe, à l’image du CAC40 qui cède actuellement 0.91% à 7409 points. Le S&P500 est pour sa part stable en préouverture.



L’indice Flash PMI manufacturier est ressorti à 44.6 en zone euro, contre 45.8 précédemment (46.1 pour la France et 42.9 pour l’Allemagne). L’indice Flash PMI services retombe à 55.9, contre 56.2 le mois dernier (52.8 pour la France et 57.8 pour l’Allemagne).

Ces même indices seront publiés aux Etats-Unis à 15h45, avant les ventes de logements neufs et l’indice manufacturier de Richmond à 16h.



Au niveau des valeurs, Eurofins gagne 3.2%, Société Générale 2.2%, Unibail 2.1% et Total 0.5% tandis que Vivendi cède 6.8%, Hermès 4.7%, LVMH 3.5% et Kering 2.3%.

Techniquement, la configuration se dégrade légèrement. La zone des 7400/7380 points devra engendrer une réaction positive sous peine d'un retour vers les 7330/7316 points.