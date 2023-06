Bien que la Fed ait, comme prévu, opté pour un statu quo hier, cette dernière a douché les espoirs d’un éventuel assouplissement monétaire, en évoquant que deux autres hausses de 25 points de base étaient envisagées d’ici la fin de l’année.

L’Europe subit ainsi quelques dégagements ce matin, dans l’attente des nombreuses statistiques américaines et de la décision de la BCE sur les taux à 14h15.

La banque centrale européenne devrait, quant à elle, relever le loyer de l’argent de 25 points de base et évoquer la poursuite des hausses des taux dans les mois à venir.



A la mi-séance, le CAC40 cède 0.51% à 7290 points et le S&P500 recule de 0.2% en préouverture.



Du côté des statistiques, les ventes au détail, l'Empire State manufacturier, l'indice PhillyFed, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les prix à l'importation seront publiés à 14h30 aux Etats-Unis, la production industrielle à 15h15 et les stocks des entreprises à 16h.



En données horaires, le CAC40 amorce un mouvement de consolidation. En l’absence de réaction positive dans la zone de cours actuelle, l’indice pourrait rapidement revenir au contact des 7260 points voire 7237 points par extension.