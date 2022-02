Déjà dans le rouge, l'Ukraine incite à la prudence 21/02/2022 | 11:04 Laurent Polsinelli 21/02/2022 | 11:04 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Négative sous les 7030 PTS

Objectif de cours : 6895 PTS

Dans l'attente d'un éventuel sommet entre Biden et Poutine, sous réserve que l'Ukraine ne soit pas envahie d'ici là, la prudence semble de mise en Europe. Après un plus haut à 6986 points, le CAC40 est rapidement repassé en territoire négatif, cédant désormais 0.46% à 6898 points.

Wall Street restera par ailleurs fermée aujourd'hui pour le "Presidents' Day". Sur le front des valeurs, Carrefour gagne 0.5%, Sanofi 0.45% et Société Générale 0.4% tandis que Téléperformance perd 2.7%, Unibail 2.2% et L'Oréal 2%. Concernant les statistiques, les indices PMI sont mitigés en zone euro. L'indice Flash PMI manufacturier ressort à 58.4 (consensus 58.9 et 58.7 le mois dernier). Quant au Flash PMI services, il est nettement meilleur que prévu (60.8 contre 54.1 précédemment).



En données horaires, pas de changement, on attendra la sortie des 6895/7030 points pour agir.

© Zonebourse.com 2022 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Graphique CAC 40 Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Palmarès CAC 40 EUROFINS SCIENTIFIC SE 86.46 1.12% SCHNEIDER ELECTRIC SE 139.48 -3.70% L'ORÉAL 346.45 -3.96% RENAULT 34.88 -3.98% ALSTOM 24.55 -4.25% TELEPERFORMANCE SE 313.5 -5.12% Heatmap : Variations secteurs Variations actions 1 jour 5 jours 1 semaine 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans 1 janv.