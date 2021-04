Deuxième séance de rebond avant la BCE 22/04/2021 | 11:12 Laurent Polsinelli 22/04/2021 | 11:12 Envoyer par e-mail :

A la faveur de quelques bons résultats d'entreprises et à la hausse des marchés américains hier, le CAC40 parvient à aligner une deuxième séance consécutive de hausse, dans l'attente de la décision de la BCE.

L'indice parisien progresse désormais de 0.69% à 6253 points tandis que Wall Street est attendu sur une note hésitante.



Sur le front des valeurs, Worldline, Alstom et STM prennent la tête du palmarès, avec des gains respectifs de 4.1%, 3% et 2.7%. Renault (-2.3%) et Orange (-1.8%) ferment la marche, après la publication de leurs résultats.



Sur le plan macroéconomique, outre la décision de la BCE à 13h45 et la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h30, les opérateurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage à la même heure, puis les indicateurs avancés et les ventes de logements existants à 16h. Graphiquement, le CAC40 est en phase de reprise technique, après avoir brièvement tutoyé les 6150 points. A court terme, on suivra désormais de près la sortie des 6216/6267 points pour mettre à profit une poursuite du mouvement de rattrapage en direction des 6300/6320 points.

Dans le cas contraire, sous les 6216 points, on pourra s'attendre à un nouveau test des 6150 points.

