Du rouge à l'ouverture dans le sillage de Wall Street

Objectif de cours : 6280 PTS

Pour la seconde séance d'affilée, le CAC40 a inscrit hier un nouveau record à l'ouverture à 6412 points, avant de subir quelques prises de bénéfices dans un contexte de craintes persistantes au sujet de l'inflation.

Alourdi notamment par les banques, le luxe et les télécoms, le marché parisien a terminé en baisse de 0.21% à 6353 points, malgré un PIB conforme aux attentes en zone euro (-0.6%).



Les indices américains ont quant à eux fait preuve de nervosité, vacillant dans les tous derniers échanges, dans l'attente des minutes de la Fed qui seront dévoilées à 20h. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.78% à 34060 points, le S&P500 a perdu 0.85% à 4127 points et le Nasdaq100 0.72%.



Le CAC40 devrait ainsi débuter cette séance en repli de 0.8%, revenant tutoyer les 6300 points.

Les initiatives devraient rester limitées avant l'indice CPI en zone euro à 11h.



Techniquement, le marché parisien amorce à nouveau une phase de consolidation. La zone des 6280 points, correspondant à un retracement de 50% du récent mouvement de reprise, devra engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 6230 points puis 6200/6150 points.

