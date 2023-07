En l’absence de Wall Street, fermée hier pour l’Independence Day, les places européennes ont consolidé sans réelle intensité dans l’attente de nouveaux indicateurs macroéconomiques et notamment les chiffres sur l’emploi américain vendredi.

L’indice CAC40 a finalement terminé en baisse de 0.23% à 7369 points.



Sur le front des valeurs, Worldline a gagné 3.52%, Unibail 3.02%, Cap Gemini 1.5% et Pernod Ricard 1.44% tandis qu'Alstom a cédé 2.98%, Carrefour 1.95%, Renault 1.75% et Thalès 1.36%.



Aujourd'hui en attendant Wall-Street, le marché parisien devrait subir de nouveaux dégagements à l'ouverture, dans le sillage des places asiatiques et d'un indice Caixin PMI services sous les attentes en Chine (53.9 contre 57.1 le mois dernier).

Le CAC40 recule ainsi de 0.2% en préouverture.



Les indices PMI services seront publiés en zone euro ce matin, puis l'indice PPI à 11h (consensus -1.7%).

Outre-Atlantique, les commandes industrielles sont attendues à 16h et les minutes de la Fed à 20h.



En données horaires, le CAC40 poursuit son mouvement de consolidation. La zone des 7349 points, correspondant à la moyenne mobile à 50 heures, devrait être testé ce matin. Sous ce niveau, les 7312 points seraient alors en ligne de mire.