Du rouge avec les craintes de récession aux Etats-Unis 19/01/2023 | 08:01 Laurent Polsinelli

Objectif de cours : 7050 PTS

Rassurées par le ralentissement de l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis, les places européennes ont accéléré à la hausse hier après la publication de l'indice PPI aux Etats-Unis, avant de rendre l'intégralité de leurs gains suite au retournement de Wall-Street. après un plus haut à 7115 points, le CAC40 s'en est mieux tiré et a finalement clôturé en timide hausse de 0.09% à 7083 points.



L'indice des prix à la consommation est, comme attendu, ressorti en hausse de 9.2% sur un an en décembre en zone euro (après 10.1% en novembre).

Outre-Atlantique, l'indice des prix à la production a reculé de 0.5% sur un mois (contre +0.2% le mois dernier). Mais les ventes au détail ont reculé de 1.1% et la production industrielle américaine de 0.7%, ravivant les craintes de récession, les dernières statistiques mettant en évidence le ralentissement de l'économie américaine.



Les indices américains ont peu à peu creusé leurs pertes avec la hausse des rendements obligataires et les propos de plusieurs membres de la Fed indiquant que les taux devraient dépasser les 5% cette année. Le Dow Jones a terminé en forte baisse de 1.81% à 33296 points, le S&P500 a perdu 1.56% à 3928 points et le Nasdaq100 1.27%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi subir quelques dégagements à l'ouverture, les contrats Futures suggérant un repli initial de 0.5%.

En données horaires, l'indice devrait tester ce matin la zone des 7050 points. Ce niveau devra engendrer une réaction positive sous peine d'une poursuite de dégagements plus marqués en direction des 7000 points voire 6964 points par extension.



Au niveau de la macroéconomie, Christine Lagarde interviendra à 11h30 avant les minutes de la BCE à 13h30. Dans l'après-midi, l'indice PhillyFed, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les permis de construire et les mises en chantier seront publiés à 14h30 puis les stocks pétroliers à 16h30.

