Du rouge pour les quatre sorcières

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5480 PTS/ 5612 PTS

Accueillant sans réel enthousiasme le maintien de la politique monétaire accommodante de la Fed, de la Banque d'Angleterre et de la Banque Nationale Suisse, le CAC40 a terminé en hausse symbolique de 0.03% à 5549 points hier, en dépit des nouveaux records de Wall-Street.

Orange et Unibail ont signé les plus fortes hausses (+2.69% et +2.06%), tandis qu'Orange et L'Oréal ferme la marche, avec des pertes respectives de -2.37% et -1.52%.



Outre-Atlantique, la faiblesse du billet vert et les espoirs de l'adoption par le Congrès du plan de relance ont une fois de plus permis aux indices d'enregistrer de nouveaux records. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.49% à 30303 points, le S&P500 a gagné 0.58% à 3722 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.66%.



Aujourd'hui, pour cette séance des quatre sorcières, le marché parisien devrait débuter la séance en repli de 0.4%.



Comme évoqué ces derniers jours, le CAC40 consolide horizontalement sans réelle intensité. Il faudra attendre la sortie des 5480/5612 points pour renouer avec une dynamique affirmée. La volatilité pourrait s'intensifier en séance, avec l'expiration des contrats Futures, options sur indices et actions.

