Malgré le nouveau repli des valeurs du luxe, toujours affectée par la faiblesse de la croissance chinoise, la bourse de Paris a terminé en hausse de 0.38% à 7319 points hier, dans le sillage de la santé, des pétrolières et des banques.

Bien que le marché table sur une hausse de taux en juillet par la Fed et la BCE la semaine prochaine, la tendance reste soutenue par les espoirs d'un arrêt du cycle de resserrement monétaire.



Du côté des valeurs, Sanofi a gagné 189%, Michelin s'est adjugée 1.8%, Cap Gemini 1.66%, Publicis 1.6%, BNP Paribas 1.59% tandis qu'Hermès a encore pedu 1.38%, L'Oréal 1.35% et Edenred 1.75%.



Outre-Atlantique, les statistiques étaient inférieures aux attentes, à l'image des ventes au détail en hausse de seulement 0.2% (0.5% le mois dernier) ou du repli de la production industrielle (-0.5%) alors qu'elle était attendue stable.

Les indices américains ont néanmoins clôturé en territoire positif, notamment tirés par les valeurs bancaires, dans le sillage de Morgan Stanley (+6.45%).

Le Dow Jones a gagné 1.06% à 34951 points, le S&P500 a terminé en hausse de 0.71% à 4554 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.82%.



Dans l'attente de l'indice CPI à 11h en zone euro, le CAC40 devrait ainsi débuter la séance avec un léger gain de 0.3%.

Techniquement, l'indice devrait tester à l'ouverture la zone des 7332 points, correspondant à la borne basse d'un gap laissé ouvert lundi. Le franchissement de ce niveau ouvrirait la voie aux 7374 points dans un premier temps.