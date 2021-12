Du vert avant la semaine des banques centrales 13/12/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 13/12/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

La bourse de Paris a terminé en baisse de 0.24% à 6911 points vendredi dernier, malgré les chiffres sur l'inflation américaine ressorties dans le consensus.

L'indice CPI progresse de 0.8% (+0.9% en octobre), soit une progression de 6.8% en rythme annuel, un niveau inégalé depuis 1982.



Sur le front des valeurs, Sanofi s'est adjugée 2.9%, Carrefour 2.87%, Eurofins 0.65% tandis que Saint Gobain a signé la plus forte baisse (-2.29%), avec Safran (-2.02%) et Worldline (-1.76%). Outre-Atlantique, en attendant la décision de la Fed sur les taux mercredi, les indices ont repris de la hauteur. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.6% à 35970 points, le S&P500 a gagné 0.95% à 4712 points et le Nasdaq100 1.13%.



Le CAC40 devrait ainsi débuter la semaine sur un gain de l'ordre de 0.4%.

Techniquement, pas de changement, le mouvement de consolidation horizontale se poursuit. A très court terme, on attendra de connaitre le sens de sortie des 6960/7035 points pour agir.

