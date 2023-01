Du vert en attendant l'inflation américaine 12/01/2023 | 08:00 Laurent Polsinelli 12/01/2023 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 6845 PTS/ 6946 PTS

En attendant le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels, avec les bancaires américaines ce vendredi, ainsi que les chiffres de l'inflation aujourd'hui à 14h30 (CPI attendu en baisse de 0.1%, à 6.5% sur un an), le CAC40 a poursuivi son ascension hier et clôturé en hausse de 0.8% à 6924 points.

Les valeurs du luxe figuraient une nouvelle fois parmi les meilleures performances, à l'image de Kering (+3.64%). Unibail a gagné 3.06%, Vivendi 2.42%, LVMH 2.12% et Air Liquide 1.98% alors qu'Eurofins a cédé 4.83%, Thalès 1.82%, Téléperformance 1.23% et Société Générale 1.2%.



Les indices américains ont également terminé à leur plus haut du jour, les opérateurs nourrissant l'espoir que les données sur l'inflation permettront à la Fed de ralentir le rythme de remontée des taux. Le Dow Jones a gagné 0.8% à 33973 points, le S&P500 s'est adjugé 1.28% à 3969 points et le Nasdaq100 1.76%.



L'indice parisien est ainsi attendu en hausse de 0.3% ce matin.

Techniquement, l'indice devrait tester à l'ouverture ses plus hauts de la veille. Le débordement de cette zone de cours ouvrirait la voie aux 7000 points. La dynamique haussière ne sera pas remise en cause tant que l'indice demeure au-dessus des 6845 points.

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.