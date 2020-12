Du vert pour Noël 24/12/2020 | 08:00 Laurent Polsinelli 24/12/2020 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Opinion : Positive au dessus de 5477 PTS

Objectif de cours : 5550 PTS

Malgré la menace de D. Trump de ne pas ratifier le plan de relance, faute du relèvement de l'enveloppe pour les ménages de 600$ à 1200$, les places financières ont poursuivi leur mouvement de reprise hier, porté par les espoirs d'un accord de dernière minute au sujet du Brexit. L'indice CAC40 a engrangé 1.11% à 5527 points hier, terminant ainsi de récupérer ses pertes de lundi, suite à la découverture d'une nouvelle souche de coronavirus plus contagieuse au Royaume Uni.



A l'image des statistiques mitigées, les indices américains ont quant à eux clôturé en ordre dispersé. Le Dow Jones a gagné 0.38% à 30129 points, le S&P500 s'est adjugé 0.07% à 3690 points, tandis que le Nasdaq100 a perdu 0.51%.

Les commandes de biens durables ont progressé de 0.9%, dépassant les attentes, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 803K contre 882% attendu mais les revenus des ménages reculent de 1.1%, les revenus de 0.4%. Les ventes de logements neufs ont également déçu à 841K.



Aujourd'hui pour cette dernière séance de la semaine, écourtée avant Noël, le CAC40 devrait débuter la séance en hausse de 0.2%.



En données horaires, la tendance est haussière au-dessus des 5477 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Le débordement des 5527 points devrait devrait ouvrir la voie aux 5550 points, voire 5580/5612 points par extension.

