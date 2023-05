Les places financières ont terminé en hausse jeudi, portées par l'espoir d'un accord sur le relèvement de la dette aux Etats-Unis. L'indice CAC40 a ainsi engrangé 0.64% à 7446 points, tandis que Wall Street évoluait en ordre dispersé à la mi-journée.

Du côté des valeurs, STM a gagné 3.59%, Renault 2.86%, Dassault Systèmes 2.8%, Saint Gobain 2.35% alors que Carrefour a cédé 2.63%, Engie 1.58% et Orange 0.86%.



Les indices américains ont à leur tour accéléré à la hausse en deuxième partie de séance tandis que Joe Biden s'est dit optimiste sur les chances de conclure un accord au Congrès sur le relèvement du plafond de la dette. Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.34% à 33535 points, le S&P500 a progressé de 0.94% à 4198 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 1.81% à 13834 points.



Pour cette séance de compensation, le CAC40 devrait donc poursuivre sur sa lancée et afficher un gain de 0.3% dans les premiers échanges.

En données horaires, un biais haussier reste privilégié au-dessus des 7424 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Le débordement des 7482 points devrait ouvrir la voie aux 7508 points voire 7540 points par extension.