Du vert pour les 4 sorcières

A l'issue d'une séance volatile, la bourse de Paris a terminé en forte hausse de 2.03% à 7025 points hier, rassurée par les mesures de soutien de la BNS en faveur de Crédit Suisse et les propos rassurants de la BCE.

La banque centrale européenne a, comme attendu, relevé son taux directeur de 50 points de base. Les turbulences actuelles du secteur bancaire pourrait néanmoins l'inciter à lever le pied dans son cycle de resserrement monétaire dans les mois à venir.



Du côté des valeurs, Hermès s'est adjugée 4.69%, Dassault Systèmes 4.2%, LVMH 3.49%, L'Oréal 3.38% et Schneider Electric 3.03%, tandis que Société Générale a encore perdu 1.21%, Unibail 1.18% et Vivendi 0.6%.



Les indices américains ont également clôturé en forte hausse, rassurés par le soutien coordonnée des grandes banques américaines pour sauver First Republic Bank. Elles se sont engagées à verser 30 milliards de dollars de dépôts pour éviter la défaillance du groupe californien et restaurer la confiance des clients.

Le Dow Jones a gagné 1.17% à 32246 points, le S&P500 s'est adjugé 1.76% à 3960 points et le Nasdaq100 2.69%.



Le CAC40 est en passe de terminer la semaine sur une note positive pour cette séance de compensation, les contrats futures laissant présager d'une hausse initiale de 0.7%.

La séance sera également marquée par la publication de l'indice CPI en zone euro à 11h (consensus 8.5%) puis par la production industrielle américaine et l'indice du Michigan.

Techniquement, un mouvement de reprise se met en place. L'indice devrait tester à l'ouverture la zone des 7080 points, correspondant à la moyenne mobile à 50 heures. Il faudra déborder cette zone de cours pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 7140/7170 points.

