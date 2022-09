En approche des 6000 points 01/09/2022 | 11:25 Laurent Polsinelli 01/09/2022 | 11:25 Envoyer par e-mail :

Toujours affectée par les craintes de fortes hausses de taux pour contrer l'inflation, mais aussi par le retour des mesures sanitaires en Chine, la bourse de Paris est en phase d'aligner sa septième séance consécutive de baisse aujourd'hui.

Le CAC40 cède actuellement 1.54% à 6030 points et le S&P500 recule de 0.8% en préouverture.



Du côté des statistiques, en zone euro, le taux de chômage recule à 6.6% (6.7% précédemment) et l'indice PMI manufacturier est ressorti à 49.6 (49.7 en première estimation). Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et la productivité seront publiées à 14h30 puis l'indice PMI manufacturier à 15h45 et l'ISM manufacturier à 16h. Les dépenses de construction seront dévoilées à la même heure.



En données horaires, la tendance demeure clairement négative sous les 6199 points voire sous les 6072 points en intraday, plus hauts du jour.

L'indice se rapproche désormais du seuil psychologique des 6000 points. En l'absence de préservation de cette zone, les 5960 points pourraient prochainement être ralliés.

