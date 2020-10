En baisse, Trump positif à la Covid-19 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 02/10/2020 | 08:03

Opinion : Négative sous les 4870 PTS

Objectif de cours : 4729 PTS

Surperformant les autres indices européens, grâce aux technos et aux valeurs du luxe, le CAC40 a terminé en hausse de 0.43% à 4824 points, malgré des statistiques en demi-teinte aux Etats-Unis et la nouvelle baisse des cours pétroliers (Brent -3.3% et WTI -3.9%).



Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties à 837K (consensus 850K), les dépenses des ménages progressent de 1% et des dépenses de construction de 1.4% (0.8% attendu). En revanche, l'ISM manufacturier a déçu (55.4 contre 56 précédemment) et les revenus des ménages reculent de 2.7% (consensus -2%).



Les espoirs de la conclusion d’un accord sur un plan de relance aux Etats-Unis ont une nouvelle fois soutenu la tendance outre-Atlantique, même si les discussions entre démocrates et républicains n'ont toujours pas abouti. Portés pas les valeurs technologiques et les télécoms, le S&P500 a clôturé en hausse de 0.53% à 3380 points, le Dow Jones a gagné 0.13% à 27816 points et le Nasdaq100 1.45%. Les contrats Futures ont brusquement viré au rouge ce matin (-1.6% pour le S&P500) alors que Trump a annoncé avoir été testé positif à la Covid-19. En Europe, les mesures de restriction se durcissent face à la propagation du coronavirus.

Le CAC40 devrait pour sa part ouvrir en baisse de 1.2%, dans l'attente du rapport mensuel sur l'emploi américain à 14h30. Le consensus table sur un taux de chômage à 8.2%, 900K créations d'emplois et un salaire horaire en hausse de 0.5%. En données horaires, l'indice parisien devrait ouvrir en gap baissier sous la zone des 4782 points. En l'absence de réaction positive dans les premiers échanges, on pourra s'attendre à une poursuite des dégagements en direction des 4729 points, borne basse d'un gap laissé ouvert le 28 septembre.

Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.