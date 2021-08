En baisse après Wall Street et les minutes de la Fed 19/08/2021 | 08:00 Laurent Polsinelli 19/08/2021 | 08:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Opinion : Négative sous les 6800 PTS

Objectif de cours : 6700 PTS

Malgré la remontée initiale de Wall Street, la bourse de Paris a terminé non loin de son plus bas du jour hier, en baisse de 0.73% à 6770 points, plombée par le compartiment du luxe.

LVMM, Hermès, Kering et L'Oréal ont signé les plus fortes baisses, avec respectivement -5.16%, -3.76%, -3.55% et -1.72%.

A l'opposé, Engie progresse de 1.66%, Veolia de 1.6% et Vinci de 1.42%.



Proches de l'équilibre à la cloche parisienne, les indices américains ont finalement accéléré à la baisse après les minutes de la Fed. Ces dernières montrent que les objectifs de la Réserve Fédérale pourraient être atteint dès cette année, notamment au niveau de l'emploi, ouvrirant ainsi la voie à une réduction du programme de rachat d'actifs, avec l'inflation qui continue d'accélérer.

Le Dow Jones a clôturé en baisse de 1.08% à 34960 points, le S&P500 a perdu 1.07% à 4400 points et le Nasdaq100 0.97%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi ouvrir en repli de 0.9%. Techniquement, pas de changement, le CAC40 a rallié hier la cible des 6760 points. L'ouverture en gap baissier ce jour suggère une poursuite du mouvement en direction des 6700 points.

Sous ce niveau, les 6645 points seraient alors en ligne de mire.

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.