En baisse après le gel des négociations sur le plan de relance US

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4842 PTS/ 4925 PTS

A la faveur du rebond de Wall-Street lundi et du retour de D. Trump à la Maison Blanche, la bourse de Paris repris des couleurs hier, réduisant néanmoins quelque peu ses gains en fin de journée, pour terminer en hausse de 0.48% à 4895 points, avec la forte progression des valeurs bancaires. Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas s'installait largement sur le podium, avec des avancées respectives de 6.7%, 5.2% et 5%. En ordre dispersé à la cloché parisienne, les indices américains ont décroché en fin de séance alors que D. Trump a ordonné aux Républicains l'arrêt des négociations visant l'adoption plan de soutien, tandis que Jerome Powell indiquait quelques heures plus tôt, que la reprise économique était fragile et qu'elle nécessitait davantage de stimulus fiscal.

Le Dow Jones a terminé en repli de 1.34% à 27772 points, le S&P500 a perdu 1.4% à 3360 points et le Nasdaq100 1.89%. Ce matin, l'indice parisien devrait donc faire marche arrière, les contrats Futures s'inscrivant en baisse de 0.4%. En données horaires, la dynamique demeure positive au-dessus des 4842 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures et borne haute du gap laissé ouvert lundi. Seule une rechute sous ce niveau militerait pour des dégagements plus prononcés en direction des 4824 points puis 4800 points.

Laurent Polsinelli

