En baisse après les propos hawkish de Powell

Objectif de cours : 7308 PTS

Bien orientés jusqu'en début d'après-midi, le CAC40 et les autres places financières ont rapidement décroché hier à partir de 16h, suite à l'audition de Jerome Powell devant la commission bancaire du Sénat américain.

Le président de la Fed a confirmé que les taux seraient maintenus à un niveau élevé durant un certain temps et qu'ils pourraient monter à un rythme plus important que prévu et aller au-delà de la cible des 5.1%. Le marché du travail demeure en effet tendu et la consommation des ménages soutenue. Ces propos ont nettement fait évoluer les anticipations, le consensus tablant désormais sur une hausse de 50 points de base en mars à plus de 73%.



Le CAC40 a clôturé en baisse de 0.46% à 7339 points.

Parmi ses composantes, Danone a gagné 1.1%, Sanofi 0.87% et Thalès 0.84% tandis qu'Eurofins a perdu 2.09%, Michelin 1.99%, ArcelorMittal 1.87%, BNP Paribas 1.57%. Les indices américains ont quant à eux terminé en nette baisse, le Dow Jones a perdu 1.72% à 32856 points, le S&P500 a cédé 1.53% à 3986 points et le Nasdaq100 1.22%.



L'indice parisien devrait ainsi subir de nouveaux dégagements aujourd'hui, les contrats Futures laissant présager d'un repli de 0.2% à l'ouverture.



Graphiquement, le CAC40 consolide après ses récents records. Un biais baissier restera pour le moment privilégié avec les 7308/7286 points comme premiers objectifs.

