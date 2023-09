Dans un contexte de prudence avant la publication de l'inflation américaine cet après-midi et la décision de la BCE sur les taux demain, la bourse de Paris terminé en repli de 0.35% à 7252 points. Les craintes inflationnistes et de poursuite des resserrements monétaires ont incité les opérateurs à quelques dégagements, d'autant plus avec la nouvelle poussée des cours pétroliers.



Concernant les valeurs, Stellantis a gagné 2.63%, Vinci 1.53%, Crédit Agricole 1.33% et Carrefour 1.14% tandis qu'Airbus a cédé 2.38%, Dassault Systèmes 2.02%, Publicis 1.73%, Worlldine 1.71% et L'Oréal 1.44%.

Les indices américains ont eux aussi perdu du terrain, avec les inquiétudes liées au pétrole et le repli d'Oracle (-13.5%) et Apple (-1.71%). Le Dow Jones a terminé en baisse de 0.05% à 34645 points, le S&P500 a reculé de 0.57% à 4461 points et le Nasdaq100 de 1.11%.



Le CAC40 est ainsi attendu en baisse de 0.45% ce matin.

La production industrielle en zone euro sera publiée à 11h (consensus -0.8%) puis l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis à 14h30 (consensus 0.6% et +3.6% en rythme annuel). Les stocks pétroliers seront ensuite dévoilés à 16h30.

Techniquement, l'indice devrait ouvrir sous la zone des 7242 points. En l'absence de réaction positive à l'ouverture, le prochain objectif baissier est fixé vers 7200 points.