En baisse avant l'inflation aux Etats-Unis 10/11/2021 | 11:40 Laurent Polsinelli

Objectif de cours : 6955 PTS

Dans l'attente des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis (indice CPI à 14h30), l'indice CAC40 subit quelques prises de bénéfices, ce dernier cédant désormais 0.26% à 7024 points.

La tendance est notamment alourdie par la mauvaise orientation des valeurs du luxe, à l'image de Kering (-2.4%), LVMH ou Hermès (-2.3%).



Ce matin, l'indice PPI a bondi de 13.5% en Chine, un niveau inédit en 26 ans, sur fond notamment de flambée des matières premières. L'indice CPI progresse quant à lui de 1.5% (0.7% le mois dernier).

Cet après-midi, les opérateurs prendront également connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30 (consensus 257K) puis des stocks des grossistes à 16h et des stocks pétroliers à 16h30.



Techniquement, le CAC40 reprend son souffle. L'enfoncement des récents plus bas militerait pour des dégagements plus prononcés en direction des 6955 points principalement.

