En attendant des avancées dans les négociations sur le plafond de la dette américaine, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.16% à 7406 points hier, alourdie par des statistiques décevantes en Chine et la hausse moins importante que prévu des ventes au détail aux Etats-Unis (0.4% contre 0.8% anticipé, et -0.7% le mois dernier).

La production industrielle a en revanche progressé de 0.5% (0.4% précédemment).

Du côté des valeurs, Airbus a gagné 2.58%, Alstom 2.52%, Safran 1.98% et STM 1.87% alors que Bouygues a cédé 3.71%, Vivendi 2.44% et Renault 2.35%.



Les indices américains ont également subi quelques dégagements, dans le sillage de la hausse des rendements obligataires et des résultats décevants de Home Depot (-2.15%). Le Dow Jones a perdu 1.01% à 33012 points, le S&P500 a cédé 0.64% à 4109 points tandis que le Nasdaq100 a grapillé 0.09%.

Le CAC40 devrait ainsi ouvrir en baisse de 0.2% ce matin, avant la publication de l'indice CPI en zone euro à 11h (consensus 7%).

En données horaires, la configuration demeure inchangée. On continuera de surveiller la sortie des 7316/7463 points pour renouer avec une dynamique affirmée.