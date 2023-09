En attendant les décisions des banques centrales et notamment le statu quo de la Fed demain, le CAC40 a débuté la semaine en nette baisse, plombé par Société Générale (-12.05%) , le luxe et les technos.

Téléperformance a perdu 3.36%, Worldline 2.56%, LVMH 2.46%, ArcelorMittal et Cap Gemini 2.44%. Seuls deux titres surnagent. Orange grappillent 0.36% et Danone 0.04%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en légère hausse, les opérateurs ayant très nettement limité les initiatives avant les projections de la Réserve Fédérale. Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.02% à 34624 points, le S&P500 a gagné 0.07% à 4453 points et le Nasdaq100 0.15%.



La prudence devrait rester de mise ce matin, les contrats Futures laissant présager d'un repli de 0.2% pour le CAC40.

Les opérateurs prendront connaissance à 11h de l'indice des prix à la consommation en zone euro (consensus 5.3%) puis des permis de construire et des mises en chantier aux Etats-Unis à 14h30.



D'un point de vue graphique, le CAC40 devrait tester à l'ouverture la zone des 7250 points. Ce niveau devra contenir les velléités baissières sous peine d'une poursuite du mouvement en direction des 7200/7184 points.