En baisse dans le sillage de Wall-Street

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 4890 PTS/ 5000 PTS

Profitant de statistiques encourageantes hier en Chine, la bourse de Paris a ouvert en nette hausse hier matin, avant près de 3h d'arrêt de cotations en raison de problèmes techniques. Les gains se sont nettement réduits en deuxième partie de séance avec l'ouverture hésitante de Wall-Street et l'indice parisien a finalement terminé en hausse de 0.14% à 4942 points.

Euronext a, en effet, décidé d'annuler tous les échanges qui se sont produits après 17H30 sur toutes les catégories d'actifs à l'exception des matières premières.



Outre-Atlantique, les indices ont basculé dans le rouge en deuxième partie de séance, alors que les divisions persistent entre les Démocrates et les Républicains au sujet du plan de relance. Nancy Pelosi avait averti que faute d'un accord d'ici mardi soir, le plan ne pourra pas être adopté avant l'élection présidentielle, ce qui a incité les opérateurs à limiter les initiatives.

Le Dow Jones a finalement clôturé en forte baisse de 1.44% à 28195 points, le S&P500 a perdu 1.63% à 3426 points et le Nasdaq100 1.84%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi ouvrir en baisse de 0.6%.



En données horaires, l'indécision perdure. On continuera de suivre la sortie des 4890/5000 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.

Laurent Polsinelli

