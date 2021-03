En baisse dans le sillage de Wall Street et Tokyo 04/03/2021 | 08:03 Laurent Polsinelli 04/03/2021 | 08:03 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 5770 PTS

Après un plus haut à 5871 points hier en début de séance, le CAC40 a réduit ses gains, alourdis par des statistiques américaines décevantes et la remontée des rendements obligataires. L'indice parisien a finalement terminé en hausse de 0.35% à 5830 points. Les publications macroéconomiques ont largement raté le consensus, à l'image de l'enquête ADP qui a fait état de seulement 117K créations d'emplois dans le secteur privé (203K attendues et 195K le mois dernier). L'ISM services recule également à 55.3 (consensus 58.7).

Ces déceptions ont engendré de nouveaux dégagements sur le compartiment des technologiques, avec un Nasdaq100 qui a clôturé en forte baisse de 2.88% à 12683 points. Le Dow Jones a, quant à lui, perdu 0.39% à 21270 points et le S&P500 a cédé 1.31% à 3820 points.



A l'instar du Nikkei qui a décroché de 2.13% ce matin, le CAC40 devrait ouvrir en baisse de 0.6%.



Techniquement, l'indice parisien devrait ouvrir en gap baissier sous les 5800 points. En l'absence de réaction positive dans les premiers échanges, on pourra s'attendre à une poursuite des dégagements en direction des 5770 points. L'enfoncement de ce niveau ouvrirait la voie aux 5700 points, borne basse du trading range.

