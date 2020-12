En baisse de 0.3% à l'ouverture 07/12/2020 | 08:02 Laurent Polsinelli 07/12/2020 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Analyse à court terme du 07/12/2020 | 08:02

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5550 PTS/ 5612 PTS

En dépit des données contrastées sur le front de l'emploi aux Etats-Unis, la bourse de Paris a terminé à proximité de ses plus hauts du jour vendredi dernier, portée par les espoirs d'un nouveau geste des banques centrales pour soutenir l'économie.

Le CAC40 a ainsi clôturé en hausse de 0.62% à 5609 points, dans le sillage des bancaires, des pétrolières et des cycliques.

Parmi les plus fortes hausses, Crédit Agricole a gagné 4%, Peugeot 3.4% et Total 3.3%. Le Luxe a, en revanche, subi quelques dégagements, Hermès recule de 1.6% et LVHM de 1.15%.



Concernant l'emploi aux Etats-Unis, le rapport mensuel a mis en évidence un taux de chômage meilleur que prévu à 6.7% (6.9% précédemment), mais avec seulement 245K créations d'emplois (consensus 480K) et un salaire horaire en hausse de 0.3%. Cela n'a pas empêché Wall Street d'inscrire de nouveaux records, le Dow Jones a gagné 0.83% à 30218 points, le S&P500 s'est adjugé 0.88% à 3699 points et le Nasdaq100 0.49%. Aujourd'hui, le CAC40 devrait marquer une pause et ouvrir en baisse de 0.3%. En données horaires, la tendance demeure clairement haussière au-dessus des 5580 points, zone de convergence des moyennes mobiles à 20 et 50 heures. A court terme, on attendra la sortie des 5580/5612 points pour mettre à profit une poursuite du mouvement en direction des 5650 points, ou au contraire, quelques prises de bénéfices qui devraient ramener l'indice vers les 5550 points. >> Retrouvez toutes nos recommandations produits dérivés

© Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.