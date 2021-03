En baisse de 0.5% avant les PMI européens 24/03/2021 | 08:02 Laurent Polsinelli 24/03/2021 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 5900 PTS

Malgré le léger repli des rendements obligataires, les places européennes ont globalement cédé du terrain hier, avec la persistance des craintes sanitaires, l'Allemagne ayant prolongé le confinement tandis que la France a mis en place de nouvelles mesures de restriction.

Le CAC40 a terminé en baisse de 0.39% à 5945 points, alourdi notamment par ArcelorMittal (-3.37%), Renault (-3.37%), Stellantis (-3.28%) ou encore Unibail (-2.8%). Outre-Atlantique, les indices américains ont également cédé du terrain, à l'image du Dow Jones qui a perdu 0.94% à 32423 points. Le S&P500 a cédé 0.76% à 3910 points et le Nasdaq100 0.53%.



Le CAC40 devrait ainsi subir de nouveaux dégagements aujourd'hui, comme le suggèrent les contrats Futures en baisse de 0.5%.



D'un point de vue technique, le marché parisien devrait ouvrir sur ses plus bas de la veille et pourrait rallier aujourd'hui le seuil des 5900 points. Sous ce niveau, les 5860 points seraient alors en ligne de mire.

