En baisse de 0,60% à la mi-séance

Après son léger rebond de la veille, la place de Paris renoue avec le chemin de la baisse, pénalisée par le changement de cap de la BoJ, qui a desserré l'étau sur son objectif de rendement à 10 ans cette nuit. Le CAC cède environ 0,6% à la mi-séance. Du côté des valeurs, Engie perd près de 6%, la Commission des provisions nucléaires lui demandant d'augmenter ses provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires belges ainsi que la gestion des combustibles usés pour un montant de 3,3 milliards d'euros. D'un point de vue technique, malgré un contact en début de séance avec les 6400 points, les acheteurs sont parvenus à sauver le support des 6427 points. Notre scénario principal, celui d'une consolidation horizontale entre 6427 et 6505 points reste donc le plus probable, d'autant plus que les initiatives devraient être limitées cette semaine à l'approche de Noël.

