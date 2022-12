En baisse de 0,65% après la décision surprise de la Boj 20/12/2022 | 08:19 Jordan Dufee 20/12/2022 | 08:19 Envoyer par e-mail :

En dépit de la lourdeur de Wall Street, le CAC40 s’est offert hier une petite progression en clôturant à 6473 points, soit une hausse de 0,32%. La nouvelle progression de l'indice Ifo de confiance des affaires en Allemagne n'a ainsi pas suscité un important engouement acheteur. La bourse de Paris attaque la séance du jour en baisse. Le principal catalyseur du jour se situe en extrême Orient avec la décision surprise de la Boj sur sa politique monétaire. La Banque du Japon a élargi la fourchette de fluctuation qu'elle tolère sur les rendements des emprunts d'Etat à dix ans. Du côté des statistiques, les opérateurs prendront connaissance des permis de construire et des mises en chantier à 14h30. Vers 8h15, le contrat future sur l'indice CAC 40 recule de 45 points à 6430 points, annonçant une ouverture en baisse de 0,65%. Graphiquement, le CAC40 a rallié hier la zone des 6505 points. Il faudra toutefois déborder ce niveau afin de pouvoir se donner un nouvel élan pour atteindre les 6550 points. En attendant, les cours pourraient consolider à plat entre 6430 et 6505 points. La borne basse devrai être testée dès les premiers échanges. Il faudra une réaction positive sous peine d'aller chercher les 6380/6400 points.

