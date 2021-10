En baisse de 0.8% à l'ouverture 06/10/2021 | 08:02 Laurent Polsinelli 06/10/2021 | 08:02 Envoyer par e-mail :

L'envolée des valeurs financières hier et la hausse continue de Wall Street depuis l'ouverture ont permis au CAC40 de terminer à son plus haut du jour, en forte hausse de 1.52% à 6576 points. Les opérateurs ont ainsi opté pour des achats à bon compte malgré les craintes inflationnistes, la hausse du marché obligataire et la nouvelle poussée des cours pétroliers, éludant également les difficultés financières du géant Evergrande.



Côté valeurs, Crédit Agricole a bondi de 5.7%, BNP Paribas s'est adjugée 4.6% et Société Générale 4.3%, suivie par Total (+3%). Alstom a en revanche perdu 1.3% et Danone 0.6%.



Aux Etats-Unis, les indices ont aussi repris de la hauteur, portés également par un ISM services meilleur que prévu à 61,9.

Le Dow Jones a gagné 0.92% à 34314 points, le S&P500 a engrangé 1.05% à 4345 points et le Nasdaq100 1.4%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait néanmoins repartir à la baisse, les contrats Futures se repliant actuellement de 0.8%.



Techniquement, la dynamique est positive au-dessus des 6520 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Seul un retour sous ce niveau mettrait à mal le rebond en cours, suggérant de nouveaux dégagements en direction des 6477 points.

