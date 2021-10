En baisse malgré les records US 21/10/2021 | 08:01 Laurent Polsinelli 21/10/2021 | 08:01 Envoyer par e-mail :

Après un début de séance négatif, et malgré la persistance des craintes inflationnistes, la bourse de Paris a accéléré à la hausse hier après midi et clôturé sur un gain de 0.54% à 6705 points.

La tendance a été soutenue par la bonne orientation de Wall Street, les valeurs du luxe et de la santé tandis que le secteur automobile a subi des dégagements.

Hermès et Sanofi ont gagné 2.2%, Veolia 1.9% et Danone 1.8%, alors que Renault a perdu 2.8%, Cap Gemini 2.1% et Safran 1.8%.



Aux Etats-Unis, si le Nasdaq100 cède finalement 0.14% à la clôture, le Dow Jones a inscrit un nouveau record absolu en séance, clôturant en hausse de 0.43% à 35609 points. Le S&P500 termine lui aussi à son zénith (+0.37% à 4536 points).



Ce matin, le marché parisien devrait néanmoins reprendre le chemin de la baisse, avec un repli initial de 0.3%.

Graphiquement, la tendance ne neutralise, le CAC40 poursuivant son mouvement de consolidation. On attendra la sortie des 6636/6726 points pour avoir des indications sur l'orientation à venir.

