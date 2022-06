En direction des 6000 points 24/06/2022 | 11:20 Laurent Polsinelli 24/06/2022 | 11:20 Envoyer par e-mail :

Objectif de cours : 6030 PTS

La détente du marché obligataire et la clôture positive de Wall Street permettent à l’Europe de reprendre sa marche en avant en cette fin de semaine. L’indice CAC40 progresse actuellement de 1.59% à 5976 points et le S&P500 s’adjuge 0.7% en préouverture.



Au niveau de la macroéconomie, l’indice IFO est ressorti à 92.3 en Allemagne (consensus 92.8 et 93 le mois dernier). Aux Etats-Unis, l’indice de confiance du Michigan et les ventes de logements neufs seront publiés à 16h.



Du côté des valeurs, Téléperformance gagne 3.3%, Pernod Ricard 3.2% , Dassault Système 3.1%, Hermès 3% alors que Renault cède 0.9% et ArcelorMittal 0.8%. En données horaires, le CAC40 confirme son mouvement de reprise. On maintiendra un biais haussier au-dessus des 5914 points avec les 6000/6030 points comme premiers objectifs.

